Superstjärnan som kämpade med framgången

Stockholms stadion, sommaren 2011. Tim Bergling är 21 år och 14 000 personer har kommit för att se honom spela. Han har en världsturné i ryggen och tidigare samma år har 65 000 sett honom spela på Ultrafestivalen i Miami.

När spelningen i Stockholm är över undrar en entusiastisk reporter om Bergling själv tycker att han har lyckats.

Svaret:

Nej. Inte än.

Karriären lyfter

Allt börjar i mitten av 2000-talet, när Bergling sitter uppe på nätterna och gör house med hjälp av sin dator hemma i pojkrummet på Östermalm i Stockholm. Efter några år börjar han samarbeta med klubbarrangören Arash "Ash" Pournouri, som blir hans manager, och 2010 väcker singeln "Bromance" uppmärksamhet och klättrar på Europalistorna.

Karriären börjar rycka i förtöjningarna, och 2011 Grammynomineras Guettasamarbetet "Sunshine".

Men det är med "Levels" samma år som det stora genombrottet kommer. Låten, med den samplade slingan från Etta James gospelinfluerade "Something's got a hold on me", är den typ av låt som alla har hört någon gång i livet - kanske utan att veta om det. Den var överallt. Och så fortsatte det, med singel efter singel.

Mellan 2008 och 2016 gör Avicii 813 spelningar över hela världen. Han släpper två album, samarbetar med Madonna, Coldplay, Lenny Kravitz och Robbie Williams. Grammynominering och Grammisvinster. Singeln "Wake me up" blir den mest spelade låten på Spotify någonsin.

Han lyckas göra housemusiken mainstream.

Tickande bomb

"Jag hade allt jag kunde önska mig, så jag borde ha mått bra. Jag borde ha stannat upp, men jag fortsatte som vanligt."

Tim Berglings hälsa hade blivit en tickande bomb, och under ett världsturnéstopp i Australien försämras han och läggs in akut på sjukhus. I Levan Tsikurishvilis dokumentär "Avicii: True stories", som kom i fjol, står läkarna runt sjukhussängen och diskuterar med stjärnan och hans team hur han ska kunna fortsätta turnera efter operationen. Och fortsätter turnera, det gör han.

Filmen visar en kämpande Tim Bergling som gör intervjuer ett dygn efter sjukhusvistelsen. Filmen tecknar ett porträtt av en självförbrännande Avicii som egentligen är blyg och tillbakadragen, men som går från fest och flärd ("Jag var ung, jag var singel, det var fest. Det var fantastiskt.") till en slutkörd världsstjärna på väg mot sammanbrottet, som försöker sätta stopp men inte kan. Som försöker bromsa, men fortsätter.

I en intervju i Billboard beskriver Tim Berglings vän och kollega, dj:n Andy Sherman, att han delade problemen med många andra.

Det här kommer att låta lite konstigt, men vid en tidpunkt jobbade alla inom dansmusiken så otroligt hårt, och det var inte bara Avicii som hade problem. Det var som om alla rusade så snabbt framåt att det blev accepterat. Liksom: "Vi jobbar hårt nu och ser vad som händer sen", säger han.

2016 försöker Tim Bergling sätta stopp på allvar. I april meddelar han att han slutar turnera av hälsoskäl, och det blir förstås en världsnyhet. Sent i augusti gör han sin sista spelning, i housemusikens mecka, Ibiza.

Chock

Bara knappt två år senare tar allt slut. Tim Bergling hittas död under en resa till Oman. Han är 28 år gammal.

Andy Sherman, till Billboard, igen:

Jag tror de flesta trodde att han höll på att återhämta sig. Att han mådde bättre eftersom han tagit en paus, ett steg tillbaka. När något sådant här händer, på det här sättet, är det en fullkomlig chock för alla. Det här är oerhört svårt, men jag hoppas att det här kan bli en väckarklocka för många att se upp med hälsan, ta hand om sig, och sätta sig själv i första rummet.